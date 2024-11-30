توجيه رسالة يمنية لقادة الدول العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

وجه عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات رسالة لقادة الدول العربية والإسلامية

وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏إلى قادة الدول العربية والإسلامية إن الجوار الآمن القائم على الثقة والعلاقات المتينة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو من أهم الضمانات الحقيقية لتعزيز الإستقرار بصورة دائمة.

وتابع بالقول:

أما محاولة إضعاف الجار وإفقاره والتدخل في شؤونه الداخلية ومحاربته هو خطأ استراتيجي لابد من تصحيحه وهو مؤامرة تستهدف الجميع فكل القضايا السابقة كانت بسبب خلافات الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية وإستخدام الجوار ضد بعض وهو ماشكل مدخلاً للتدخلات الخارجية والمشاريع الضيقة

واختتم بالقول:

لذلك فإن تصحيح المواقف السابقة ومعالجة التخوفات السابقة وبناء الثقة هي الطريقة الصحيحة للعلاقات الدائمة وضمان الأمن والإستقرار بصورة دائمة