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توجيه رسالة يمنية لقادة الدول العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

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توجيه رسالة يمنية لقادة الدول العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

توجيه رسالة يمنية لقادة الدول العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - كلمتك: خاص

وجه عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات رسالة لقادة الدول العربية والإسلامية

 

وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏إلى قادة الدول العربية والإسلامية إن الجوار الآمن القائم على الثقة والعلاقات المتينة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو من أهم الضمانات الحقيقية لتعزيز الإستقرار بصورة دائمة.

وتابع بالقول:
أما محاولة إضعاف الجار وإفقاره والتدخل في شؤونه الداخلية ومحاربته هو خطأ استراتيجي لابد من تصحيحه وهو مؤامرة تستهدف الجميع فكل القضايا السابقة كانت بسبب خلافات الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية وإستخدام الجوار ضد بعض وهو ماشكل مدخلاً للتدخلات الخارجية والمشاريع الضيقة

واختتم بالقول:
لذلك فإن تصحيح المواقف السابقة ومعالجة التخوفات السابقة وبناء الثقة هي الطريقة الصحيحة للعلاقات الدائمة وضمان الأمن والإستقرار بصورة دائمة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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