رعب يصيب مليشيا الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك





علق الصحفي احمد عايض على التطورات الحاصلة بالمنطقة

وقال عايض في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏المشروع الإيراني يلفظ انفاسه الاخيرة في المنطقة.

حزب الله تم سحقه واخراجه من المعادلة.

المليشيات الايرانية في سوريا تهاوت وفرت هاربة.

وتابع بالقول:

المليشيا الشيعية في العراق مصابه بالتبلد.

المليشيات الحوثية في اليمن بدأت ترتعد مفاصلها وبعض قياداتهم يستعد للتبرأ من عبدالملك الحوثي ومسيرته.