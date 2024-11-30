رعب يصيب مليشيا الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - كلمتك: خاص
وقال عايض في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
وتابع بالقول:
علق الصحفي احمد عايض على التطورات الحاصلة بالمنطقة
وقال عايض في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
المشروع الإيراني يلفظ انفاسه الاخيرة في المنطقة.
حزب الله تم سحقه واخراجه من المعادلة.
المليشيات الايرانية في سوريا تهاوت وفرت هاربة.
وتابع بالقول:
المليشيا الشيعية في العراق مصابه بالتبلد.
المليشيات الحوثية في اليمن بدأت ترتعد مفاصلها وبعض قياداتهم يستعد للتبرأ من عبدالملك الحوثي ومسيرته.
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