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رعب يصيب مليشيا الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

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رعب يصيب مليشيا الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

رعب يصيب مليشيا الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - كلمتك: خاص


 

علق الصحفي احمد عايض على التطورات الحاصلة بالمنطقة

وقال عايض في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏المشروع الإيراني يلفظ انفاسه الاخيرة في المنطقة.
حزب الله تم سحقه واخراجه من المعادلة.
المليشيات الايرانية في سوريا تهاوت وفرت هاربة.

وتابع بالقول:
المليشيا الشيعية في العراق مصابه بالتبلد.
المليشيات الحوثية في اليمن بدأت ترتعد مفاصلها وبعض قياداتهم يستعد للتبرأ من عبدالملك الحوثي ومسيرته.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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