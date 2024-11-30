وزير الخارجية:روسيا ابلغتنا هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن "روسيا أكدت لنا بشكل قاطع أن جهودها مع الحوثيين تتجه نحو عملية السلام، ونفت ما نسب لها من تقديم الدعم والمساعدة العسكرية لأنصار الله".

وأوضح الزنداني في مداخلة حول العلاقات اليمنية الروسية، بالدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المنعقدة في العاصمة الإيطالية، أن "هناك معلومات تتردد عن علاقات بين الحوثيين وروسيا، والأخيرة أكدت لنا بشكل قاطع أن جهودها مع الحوثيين باتجاه عملية السلام مثلها مثل أي دول أخرى".

وأضاف أن روسيا هي دولة من الدول العظمى الموجودة في مجلس الأمن الدولي.

وذكر "يهمنا كحكومة يمنية أن نتعامل مع كافة الدول التي تدعم قضيتنا وتدعم أيضا الجهود السلمية في اليمن".

وتابع وزير الخارجية اليمني "بالنسبة لنا على الصعيد الرسمي كحكومة يمنية لم نلمس أي شيء من روسيا يتعارض مع هذا التوجه وكانت روسيا في مجلس الأمن مع كافة القرارات التي اتخذت لدعم الحكومة اليمنية رغم الاختلافات الموجودة بين الدول في بعض الجزئيات".

وأردف "حاليا روسيا عبرت عن رغبتها بالتعاون معنا وأعلنوا بشكل مبدئي عن إعادة فتح السفارة الروسية في عدن، وهذه نعتبرها خطوة متقدمة ونشجع كافة الدول أن يتواجدوا في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، وأيضا كافة المنظمات الدولية العاملة باليمن بشكل عام".

وفي أواخر سبتمبر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي موقف موسكو المبدئي الداعم للتسوية الشاملة للأزمة اليمنية عبر السبل الدبلوماسية، من خلال تهيئة الظروف المواتية للإسراع بإطلاق حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال لافروف في مستهل المباحثات مع رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، إن روسيا معنية بمساعدة اليمن في التغلب على الصعوبات القائمة.