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توجيه برقية عاجلة للرئيس العليمي ولهؤلاء - أخبار كلمتك

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توجيه برقية عاجلة للرئيس العليمي ولهؤلاء - أخبار كلمتك

توجيه برقية عاجلة للرئيس العليمي ولهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجه تكتل نون النسوي برقية عاجلة لفخامة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة وكذلك لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى  بشأن قضية توقيف راتب القاضي د/رواء عبد الله مجاهد


وجاء في نص البرقية:

برقية عاجلة:
 فخامة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة 
فضيلة القضاة :  رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى 
    
   في الذكرى السنوية لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبناء على المبادئ الأساسية الدولية لإستقلال السلطة القضائيةالتي ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ،  وكما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس.
 
وقف تكتل نون النسوي أمام الأساليب التي تنتهجها هيئة التفتيش القضائي، إذ أقدمت على توقيف راتب القاضي د/رواء عبد الله مجاهد في مخالفة صريحة للدستور اليمني الحامي لاستقلال القضاء،  و مخالفة للثوابت القانونية المستقرة التي نص عليها قانون السلطة القضائية اليمني بعدم المساس براتب القاضي مطلقًا،  إضافة إلى حرمانها من حقها المستحق بالترقية، كلُّ هذا على خلفية مواقفها في الدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية وإستقلال مهنة القضاء .

كنا نأمل من هيئة التفتيش القضائي أن تؤسس لمرحلة يسمو فيها بالسلطة القضائية،  وذلك بعدم تعريض أعضائها وعضواتها للعنف الوظيفي. ولمرحلة  تليق بمهام هيئة التفتيش القضائي كممثلة للشرعية الدستورية  والقانونية،  و بالسلطة  القضائية  كسلطة من سلطات الدولة الثلاث والتي تعد المرجعية في القول الفصل الاخير

وعليه فاننا نطالب بالآتي:

أولاً : الافراج الفوري عن راتب القاضي .د/  رواء  عبد الله مجاهد دون قيد أو شرط ومنحها حقها المستحق في الترقية وفقًا للقانون.

ثانيا:  أن يعمل مجلس القضاء الأعلى على حماية الحقوق والحريات، وضمان حق التعبير عن الرأي دون تكميم من سينتقذهم أو يعارضهم.

ثالثًا :  منح المرأة القاضي حقها الأصيل في الوصول إلى مراكز صنع القرار بالسلطة القضائية.
رابعًا: عدم تسيس القضاء.

صادر عن: تكتل نون النسوي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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