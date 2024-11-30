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تصريح جديد للشرعية بشأن اغتيال شخصية كبرى بصنعاء - أخبار كلمتك

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تصريح جديد للشرعية بشأن اغتيال شخصية كبرى بصنعاء - أخبار كلمتك

تصريح جديد للشرعية بشأن اغتيال شخصية كبرى بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

اصدر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني تصريح جديد بشأن قضية اغتيال الشيخ القبلي صادق أبو شعر على يد دورية أمنية حوثية في العاصمة صنعاء

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

حملات الضغط والتهديد والابتزاز التي تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لدفن جريمة قتل الشيخ صادق أبو شعر أحد مشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب، ومحاولاتها فض اعتصام أسرة المغدور والمتضامنين من مشائخ وابناء المحافظة في ميدان السبعين، بالقوة، يؤكد تورط عناصرها في هذه الجريمة النكراء، وأنها مظلة للقتلة والمجرمين


وأكد الوزير ان مليشيا الحوثي تمارس سياسة الانتقام بحق ابناء محافظة إب التي لم ولن تكن حاضنة لها ولافكارها المتطرفة المستوردة من ايران، وانجبت قائد ثورة سبتمبر وبطلها الشهيد علي عبدالمغني وصوتها وملهمها الدكتور عبدالعزيز المقالح، وعشرات الالاف من المرابطين في مختلف جبهات القتال من جنود وضباط، ومثقفين وإعلاميين احرار، رفضوا المشروع الكهنوتي الحوثي الارهابي المدعوم من النظام الإيراني ، ومحاولاتها كسر إرادة أبناء هذه المحافظة واخضاعهم

و أوضح الوزير ان هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، حيث توفر مليشيا الحوثي الإرهابية الحماية لمرتكبي الجرائم الجنائية، من قتل ونهب وسطو للمنازل والاراضي والممتلكات، وقضايا الاغتصاب، والتي تصاعدت مؤخرا في ظل حالة الانفلات الأمني وسياسات التجهيل والافقار التي تتعمد المليشيا فرضها في المناطق الخاضعة لسيطرتها

 

وتابع الوزير الارياني بالقول:نناشد ابائنا واخواننا واهلنا من مشائخ ووجهاء واعيان ورجالات محافظة إب بالتكاتف والتلاحم والوقوف موقف مشرف في مواجهة الإرهاب الحوثي، ورفض الانصياع للضغوط الحوثية، ووضع حد للجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها المليشيا بحق أبناء المحافظة بشكل يومي والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ويدفع ثمنها الأبرياء

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها  وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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