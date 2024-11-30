محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

علق السياسي اليمني محمد جميح على ذكرى جلاء المستعمر البريطاني عن جنوب اليمن في 30 نوفمبر،

وقال جميح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تأتي ذكرى جلاء المستعمر البريطاني عن جنوب اليمن في 30 نوفمبر، مع تراجع ملحوظ في دور أدوات الاحتلال الإيراني في بلداننا العربية.

وتأتي هذه المناسبة مع استمرار حركة النضال الوطني الفلسطيني لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن تراب فلسطين.

وتابع بالقول:

وكما واجهت الشعوب العربية أمس المشروع الاستعماري وليد "سايكس - بيكو"، فإن قدرها اليوم أن تواجه المشروعين: الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين باسم "الوعد الإلهي"، والإيراني الذي يسيطر على بعض العواصم العربية باسم "الحق الإلهي".

واختتم بالقول:

ولا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.