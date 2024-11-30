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محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

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محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:50 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

علق السياسي اليمني محمد جميح على ذكرى جلاء المستعمر البريطاني عن جنوب اليمن في 30 نوفمبر،

وقال جميح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

 

‏تأتي ذكرى جلاء المستعمر البريطاني عن جنوب اليمن في 30 نوفمبر، مع تراجع ملحوظ في دور أدوات الاحتلال الإيراني في بلداننا العربية.
وتأتي هذه المناسبة مع استمرار حركة النضال الوطني الفلسطيني لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن تراب فلسطين.
وتابع بالقول:
وكما واجهت الشعوب العربية أمس المشروع الاستعماري وليد "سايكس - بيكو"، فإن قدرها اليوم أن تواجه المشروعين: الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين باسم "الوعد الإلهي"، والإيراني الذي يسيطر على بعض العواصم العربية باسم "الحق الإلهي".

واختتم بالقول:
ولا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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