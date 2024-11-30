تجهيزات عسكرية غير مسبوقة لهؤلاء بهدف الهجوم على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - كلمتك: خاص
أكدت مصادر ان مليشيا الحوثي تقوم بعملية حشد عسكري وتجهيز لهجوم كاسح على مدينة تعز و الضالع ومحافظة مأرب بهدف السيطرة على تلك المحافظات
أكدت مصادر ان مليشيا الحوثي تقوم بعملية حشد عسكري وتجهيز لهجوم كاسح على مدينة تعز و الضالع ومحافظة مأرب بهدف السيطرة على تلك المحافظات
و أوضحت المصادر ان تحركات مليشيا الحوثي هذه بمثابة عملية استباقية قبل أن تفاجئها قوات الشرعية بهجوم يحبط معنويات أفرادها مثل ما حصل في سوريا لقوات بشار الأسد
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