وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

محمد جميح:لا يحرر الأرض من المحتلين إلا الشعوب الواقعة تحت هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:نقابة المعلمين تعلن الاضراب بعدن وتكشف عن المطالبة بهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

ليفركوزن يخطف فوزا صعبا من يونيون برلين 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

فولفسبورج يقسو على لايبزيج 5-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تجهيزات عسكرية غير مسبوقة لهؤلاء بهدف الهجوم على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تجهيزات عسكرية غير مسبوقة لهؤلاء بهدف الهجوم على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

تجهيزات عسكرية غير مسبوقة لهؤلاء بهدف الهجوم على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - كلمتك: خاص


 

أكدت مصادر ان مليشيا الحوثي تقوم بعملية حشد عسكري وتجهيز لهجوم كاسح على مدينة ‎تعز و ‎الضالع ومحافظة مأرب بهدف السيطرة على تلك المحافظات 
 

و أوضحت المصادر ان تحركات مليشيا الحوثي هذه بمثابة عملية استباقية قبل أن تفاجئها قوات الشرعية بهجوم يحبط معنويات أفرادها مثل ما حصل في ‎سوريا لقوات بشار الأسد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

#درجات الحرارة المتوقعة صباح السبت في المحافظات اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق