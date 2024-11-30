الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن آلية جديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم في مناطق سيطرتها، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ توقف صرف المرتبات في تلك المناطق.

جاء الإعلان خلال اجتماع ترأسه القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بحضور رئيسي البرلمان والحكومة، ووزيري الاقتصاد والمالية في حكومة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة أن الاجتماع ناقش آلية استثنائية لدعم فاتورة المرتبات، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية. كما استعرض الاجتماع قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة، والذي من المقرر تقديمه للبرلمان في دورته الحالية.