الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا.. الفرقة المصرية للموسيقى تحيي حفل «تسعينية فيروز» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا.. الفرقة المصرية للموسيقى تحيي حفل «تسعينية فيروز» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق لزوجة محمد رحيم على تكريمه من جمعية المؤلفين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق لزوجة محمد رحيم على تكريمه من جمعية المؤلفين - أخبار كلمتك

مصطفى بكري ينعي المستشار جودت الملط بكلمات مؤثرة.. ويكشف موعد العزاء - أخبار كلمتك

مصطفى بكري ينعي المستشار جودت الملط بكلمات مؤثرة.. ويكشف موعد العزاء - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين الصناعات الكيماوية وهيئة المواصفات والجودة لدعم القطاع الصناعي - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين الصناعات الكيماوية وهيئة المواصفات والجودة لدعم القطاع الصناعي - أخبار كلمتك

آخر تحديث، أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

آخر تحديث، أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن آلية جديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم في مناطق سيطرتها، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ توقف صرف المرتبات في تلك المناطق.

جاء الإعلان خلال اجتماع ترأسه القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بحضور رئيسي البرلمان والحكومة، ووزيري الاقتصاد والمالية في حكومة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة أن الاجتماع ناقش آلية استثنائية لدعم فاتورة المرتبات، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية. كما استعرض الاجتماع قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة، والذي من المقرر تقديمه للبرلمان في دورته الحالية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مناشدات متكررة بإصلاح طريق هام في مديرية المنصورة بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق