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للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

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للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - كلمتك: خاص

صرحت مليشيا الحوثي اليوم بشأن عملية صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها 

وأكدت مليشيا الحوثي ولأول مرة عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة في مناطق سيطرتها .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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