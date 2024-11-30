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لاول مرة اندلاع اشتباكات بين حوثيين ودفاع شبوة في عتق - أخبار كلمتك

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لاول مرة اندلاع اشتباكات بين حوثيين ودفاع شبوة في عتق - أخبار كلمتك

لاول مرة اندلاع اشتباكات بين حوثيين ودفاع شبوة في عتق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت قوات دفاع شبوة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن نجاحها في إسقاط خلية تابعة لمليشيا الحوثي زُرعت في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأفادت القوات، في بيان لها، بأنها تمكنت من تحديد مكان تواجد الخلية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ثم نفذت عملية دهم أسفرت عن اشتباكات مسلحة انتهت بالقبض على جميع أفراد الخلية.

وأضاف البيان أن القوات عثرت بحوزة الموقوفين على أدلة تدينهم بالانتماء لمليشيا الحوثي، بما في ذلك شعارات مناهضة للتحالف العربي والقوات الحكومية.

وفي رسالة تحذيرية، أكدت قوات دفاع شبوة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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