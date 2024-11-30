لاول مرة اندلاع اشتباكات بين حوثيين ودفاع شبوة في عتق - أخبار كلمتك

أعلنت قوات دفاع شبوة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن نجاحها في إسقاط خلية تابعة لمليشيا الحوثي زُرعت في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأفادت القوات، في بيان لها، بأنها تمكنت من تحديد مكان تواجد الخلية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ثم نفذت عملية دهم أسفرت عن اشتباكات مسلحة انتهت بالقبض على جميع أفراد الخلية.

وأضاف البيان أن القوات عثرت بحوزة الموقوفين على أدلة تدينهم بالانتماء لمليشيا الحوثي، بما في ذلك شعارات مناهضة للتحالف العربي والقوات الحكومية.

وفي رسالة تحذيرية، أكدت قوات دفاع شبوة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.