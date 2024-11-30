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الكشف عن تحركات مشبوهة في هذه المحافظة .. هل تدق طبول الحرب - أخبار كلمتك

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الكشف عن تحركات مشبوهة في هذه المحافظة .. هل تدق طبول الحرب - أخبار كلمتك

الكشف عن تحركات مشبوهة في هذه المحافظة .. هل تدق طبول الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كلمتك/خاص

قال رئيس منتدى باريس الاقتصادي، جمال العوضي، إن التصعيد المفاجئ في سوريا قد يكون مؤشرًا على تحركات قادمة في اليمن، مشيرًا إلى أن صنعاء قد تصبح الهدف التالي من خلال بوابة الحديدة.

وأوضح العوضي، في منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر)، أن قيادة الحوثيين تدرك هذه الاحتمالات وتعمل على الاستعداد لمواجهة المرحلة المقبلة، من خلال إجراء تغييرات في قيادات أمنية، بالإضافة إلى نقل أسلحة وصواريخ مفككة في حاويات إلى مناطق مثل عمران وصعدة.

وأكد العوضي أن هذه التحركات تعكس حالة من الارتباك داخل صفوف الحوثيين، الذين يواجهون أزمات متزايدة داخليًا، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا أكثر حذرًا وأقل ثقة حتى داخل دوائرهم الخاصة.

وأضاف أن هذه التغيرات قد تكون جزءًا من سيناريو إقليمي أكبر، مما يجعل اليمن محوراً جديداً للتحولات في الصراع خلال الفترة القادمة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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