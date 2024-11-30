الكشف عن تحركات مشبوهة في هذه المحافظة .. هل تدق طبول الحرب - أخبار كلمتك

قال رئيس منتدى باريس الاقتصادي، جمال العوضي، إن التصعيد المفاجئ في سوريا قد يكون مؤشرًا على تحركات قادمة في اليمن، مشيرًا إلى أن صنعاء قد تصبح الهدف التالي من خلال بوابة الحديدة.

وأوضح العوضي، في منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر)، أن قيادة الحوثيين تدرك هذه الاحتمالات وتعمل على الاستعداد لمواجهة المرحلة المقبلة، من خلال إجراء تغييرات في قيادات أمنية، بالإضافة إلى نقل أسلحة وصواريخ مفككة في حاويات إلى مناطق مثل عمران وصعدة.

وأكد العوضي أن هذه التحركات تعكس حالة من الارتباك داخل صفوف الحوثيين، الذين يواجهون أزمات متزايدة داخليًا، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا أكثر حذرًا وأقل ثقة حتى داخل دوائرهم الخاصة.

وأضاف أن هذه التغيرات قد تكون جزءًا من سيناريو إقليمي أكبر، مما يجعل اليمن محوراً جديداً للتحولات في الصراع خلال الفترة القادمة.