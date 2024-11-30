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أبناء منطقة "ريو" مديرية الحد يافع يكرمون الوكيل صلاح الداؤودي. - أخبار كلمتك

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أبناء منطقة "ريو" مديرية الحد يافع يكرمون الوكيل صلاح الداؤودي. - أخبار كلمتك

أبناء منطقة "ريو" مديرية الحد يافع يكرمون الوكيل صلاح الداؤودي. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:38 مساءً - كلمتك/خاص:

في بادرة فريدة نابعة عن القيم والإخلاص والأخلاق القبيله المتعارف بها عند القبائل الحميرية الأصيلة، كرم يوم أمس عدد من الشخصيات الإجتماعية بمنطقة ريو مديرية الحد يافع الاستاذ صلاح الداوودي وكيل محافظة لحج "درع المنطقة" عرفناً بالدور الذي لعبه الوكيل اثناء مهام عمله مديراً عام مديرية الحد، والذي اوجد روح التفاهم والتنسيق بين السلطة المحلية والمشايخ والشخصيات الإجتماعية بالمنطقة والمديرية.

وكان لذلك التنسيق الأثر الطيب في مجال الخدمات العامة الذي لمست المنطقة مثل مشروع المياة العام ريو والكهرباء ومدارس ووحدات صحية، وغيرها من الخدمات في مجال الرعاية والتنسيق بالجانب الامني وحل القضايا بواسطة القانون أو العرف القبلي، ونقل المكرمون للأخ الوكيل تحيات وتقدير وعرفان أبناء ريو بالداخل والخارج.

من جانبه عبر الأستاذ صلاح الداوودي عن شكره وخالص تحياته لأبناء منطقة ريو كافة، على هذه اللفتة الكريمة، وقصده  إلى منزله وتكريمه بدرع المنطقة إضافة إلى هدية رمزية من أبناء المنطقة.

واضاف الوكيل الداوودي بأن ماقام به أبناء ريو من زيارة وتكريم سيضل وسام شرف على صدره إكراماً لمواقف ريو المشرفة، وليس هذا بغريب على أبناء ريو برجالها الاوفياء الصادقين الكرماء، وهم دائماً سباقين لتبادل الوفاء بالوفاء، واضاف إن ماقام  به من جهود إلى جانب أبناء ريو ما هو إلى مكمل لجهودهم المخلصة التواقة للحصول على الخدمات العامه نضراً لوعورة المنطقة ومشقت السفر إليها

واختتم الوكيل بأن أبناء ريو تجاوزوا الصعاب، بصلابة جبالها وتفاهم رجالها الصادقين الاوفياء، والدليل مايقوم به أبناء ريو في هذه المرحلة العصيبة مع غلا المعيشة وارتفاع الاجور، إلى إنهم ابو عن التوقف ومواصلت مسيرة النضال لوصول الخدمات إلى منطقتهم، وذلك بشق الطريق الذي يربط منطقة ريو بعاصمة مديرية الحد بني بكر وبقية مناطق المديرية، والخط العام والذي ينفذ على نفقة الأهالي بمرحلته الأولى بكلفه تقدر باثنين مليون ريال سعودي

ودعاء الوكيل رجال المال والأعمال من أبناء يافع للوقوف إلى جانب أبناء ريو لاستكمال ذلك المشروع الهام الذي سوف يخرج منطقة ريو عن العزلة واختصار مسار الطريق.

أبو يونس الداؤودي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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