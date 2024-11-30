بن دغر يتحدث عن حالة احباط نتيجة تدهور هذا الامر - أخبار كلمتك

في تصريح يعكس واقع اليمن الحالي، أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الشعب اليمني يعاني من حالة إحباط نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي الناتج عن الانقلاب الحوثي وتبعاته السلبية. وأشار إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب العمل المشترك بين القوى السياسية والاجتماعية، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في إيجاد حلول تُعيد الأمل إلى المواطنين.

وشدد بن دغر على أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان الحريات السياسية، مع إشراك المواطن في صنع القرار، معتبرًا أن هذه الخطوات هي المفتاح لإعادة الاستقرار وتحقيق التنمية. وأضاف أن الإيمان بقدرة الشعب اليمني على النهوض مجددًا هو الركيزة الأساسية للخروج من الأزمات الراهنة، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل من أجل مستقبل أفضل لليمن.