الشرعية تتحدث عن هذا الامر وتدعو إلى حماية المدنيين - أخبار كلمتك

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تجار وباعة متجولين في مفرق حبيش بمحافظة إب. ووثقت مشاهد مصورة اعتداء العناصر الحوثية باستخدام الرصاص الحي لإجبارهم على دفع جبايات جديدة، ما أسفر عن إصابة عدد من الباعة بجروح.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الحادثة تمثل امتداداً لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وانتقد الوزير استمرار الصمت الدولي والتجاهل من قبل منظمات حقوق الإنسان لهذه الممارسات التي تعكس استخفاف المليشيا بحقوق وحياة المواطنين.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم والانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة.