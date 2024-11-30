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الشرعية تتحدث عن هذا الامر وتدعو إلى حماية المدنيين - أخبار كلمتك

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الشرعية تتحدث عن هذا الامر وتدعو إلى حماية المدنيين - أخبار كلمتك

الشرعية تتحدث عن هذا الامر وتدعو إلى حماية المدنيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:06 مساءً - كلمتك/ خاص

 

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تجار وباعة متجولين في مفرق حبيش بمحافظة إب. ووثقت مشاهد مصورة اعتداء العناصر الحوثية باستخدام الرصاص الحي لإجبارهم على دفع جبايات جديدة، ما أسفر عن إصابة عدد من الباعة بجروح.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الحادثة تمثل امتداداً لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وانتقد الوزير استمرار الصمت الدولي والتجاهل من قبل منظمات حقوق الإنسان لهذه الممارسات التي تعكس استخفاف المليشيا بحقوق وحياة المواطنين.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم والانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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