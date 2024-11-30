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تحديث جديد لأسعار الصرف مساء اليوم - أخبار كلمتك

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تحديث جديد لأسعار الصرف مساء اليوم - أخبار كلمتك

تحديث جديد لأسعار الصرف مساء اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:50 مساءً - كلمتك/ خاص

أعلن بنك صنعاء المركزي عن تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالاً يمنياً.

سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالاً يمنياً.

سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالاً سعودياً.


تُعد هذه الأسعار مرجعية لعمليات الصرف المحلية، وتخضع للتغير بناءً على العرض والطلب في السوق المصرفية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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