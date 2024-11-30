تحديث جديد لأسعار الصرف مساء اليوم - أخبار كلمتك

أعلن بنك صنعاء المركزي عن تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالاً يمنياً.

سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالاً يمنياً.

سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالاً سعودياً.



تُعد هذه الأسعار مرجعية لعمليات الصرف المحلية، وتخضع للتغير بناءً على العرض والطلب في السوق المصرفية.