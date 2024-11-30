تحديث جديد لأسعار الصرف مساء اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:50 مساءً - كلمتك/ خاص
أعلن بنك صنعاء المركزي عن تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 140 ريالاً يمنياً.
سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني: 530.50 ريالاً يمنياً.
سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريالاً سعودياً.
تُعد هذه الأسعار مرجعية لعمليات الصرف المحلية، وتخضع للتغير بناءً على العرض والطلب في السوق المصرفية.
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