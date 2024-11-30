سفير سابق: الإخوان الأكثر قبحًا وجرأة على استخدام هذا الامر - أخبار كلمتك



وصف السفير السابق لليمن في سوريا، الدكتور عبدالوهاب طواف، جماعة الإخوان السلمون بأنها "أكبر تنظيم من حيث العدد"، لكن في الوقت ذاته أكد أن "جرائمهم هي الأعلى قبحًا بين كل تنظيمات وميليشيات الأرض"، مشيرًا إلى أن التنظيم يتسم بـ "الجرأة في سفك الدماء" و "التعدي على الله ودينه وحقوق الناس".

وفي حديثه عن تأثير هذه الجماعات على المنطقة، قال طواف إنه "الواجب على كل عربي أن يسعى من أجل منطقة خالية منكم ومن الإخوان ومن كل التيارات الدينية المسلحة التي تتخذ من الإسلام وفلسطين شماعات لتدمير الدول الوطنية". وأضاف أن "وجود هذه الجماعات يشكل تهديدًا للاستقرار، ولن تكون هناك دولة أو استقرار بوجودهم جميعًا".

وأكد طواف في تصريحاته أن جماعة الإخوان السلمون هم "الأكثر قبحًا" في تاريخ المنطقة على مدار 1400 عام، محذرًا من مخاطر استمرار وجود هذه التنظيمات في المنطقة العربية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات أمنية وسياسية مع تصاعد الأنشطة الإرهابية والجماعات المسلحة التي تؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي في العديد من الدول.