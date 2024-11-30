الكشف عن جريمة مؤلمة حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

في مشهد مؤلم جديد يعكس تصاعد الانتهاكات التي تشهدها محافظة إب، تعرض مواطن في منطقة الأفيوش للاعتداء بالضرب المبرح من قبل نقطة تفتيش حوثية، ما أدى إلى إعاقته عن الحركة تمامًا.

ووفقًا للمصادر المحلية، فإن المدعو أحمد عبده علي أنعم، أحد عناصر ميليشيا الحوثي في المنطقة، هو من قاد هذا الاعتداء العنيف ضد المواطن، في إطار ممارسات الابتزاز والانتهاكات التي يتعرض لها أهالي المنطقة بشكل متكرر. وأضافت المصادر أن هذا النوع من الاعتداءات يتم تحت ذريعة تنفيذ أوامر عبدالملك الحوثي، دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين الذين نددوا بشدة بما وصفوه بـ "أقبح أشكال الابتزاز والتعسف"، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف حياة وكرامة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

https://x.com/i/status/1862805991605055547