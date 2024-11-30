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الكشف عن جريمة مؤلمة حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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الكشف عن جريمة مؤلمة حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة مؤلمة حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - كلمتك/خاص

في مشهد مؤلم جديد يعكس تصاعد الانتهاكات التي تشهدها محافظة إب، تعرض مواطن في منطقة الأفيوش للاعتداء بالضرب المبرح من قبل نقطة تفتيش حوثية، ما أدى إلى إعاقته عن الحركة تمامًا.

ووفقًا للمصادر المحلية، فإن المدعو أحمد عبده علي أنعم، أحد عناصر ميليشيا الحوثي في المنطقة، هو من قاد هذا الاعتداء العنيف ضد المواطن، في إطار ممارسات الابتزاز والانتهاكات التي يتعرض لها أهالي المنطقة بشكل متكرر. وأضافت المصادر أن هذا النوع من الاعتداءات يتم تحت ذريعة تنفيذ أوامر عبدالملك الحوثي، دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين الذين نددوا بشدة بما وصفوه بـ "أقبح أشكال الابتزاز والتعسف"، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف حياة وكرامة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

https://x.com/i/status/1862805991605055547

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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