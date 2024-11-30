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قيادي حوثي يفجرها في وجه إخوان اليمن ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجرها في وجه إخوان اليمن ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يفجرها في وجه إخوان اليمن ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي يفجرها في وجه إخوان اليمن ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي يفجرها في وجه إخوان اليمن ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - كريت سكاي/خاص

في تصريحات مثيرة، وصف القيادي الحوثي حسين العزي فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن بـ "التنظيم الظلامي الفتنوي البغيض"، مؤكدًا أن هذا الفرع لا يشبه أي فرع آخر في المنطقة من حيث سلوكه وأهدافه. وقال العزي إن التنظيم تسبب بشكل كبير في نشر الفوضى والدمار والإرهاب والفساد في البلاد، ما استدعى جهودًا مضنية وتضحيات هائلة لإعادة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت بالكاد في استعادة السكينة العامة.

وفي حديثه عن التحديات المستقبلية، أشار العزي إلى أن صنعاء لا يمكنها السماح للولايات المتحدة وزبانيتها بإعادة تمكين هذا "الوباء" مجددًا، معتبرًا أن وجود هذا التنظيم في اليمن يشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية وأمنية مع تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة والقوى الدولية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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