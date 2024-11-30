قيادي حوثي يفجرها في وجه إخوان اليمن ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

في تصريحات مثيرة، وصف القيادي الحوثي حسين العزي فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن بـ "التنظيم الظلامي الفتنوي البغيض"، مؤكدًا أن هذا الفرع لا يشبه أي فرع آخر في المنطقة من حيث سلوكه وأهدافه. وقال العزي إن التنظيم تسبب بشكل كبير في نشر الفوضى والدمار والإرهاب والفساد في البلاد، ما استدعى جهودًا مضنية وتضحيات هائلة لإعادة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت بالكاد في استعادة السكينة العامة.

وفي حديثه عن التحديات المستقبلية، أشار العزي إلى أن صنعاء لا يمكنها السماح للولايات المتحدة وزبانيتها بإعادة تمكين هذا "الوباء" مجددًا، معتبرًا أن وجود هذا التنظيم في اليمن يشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية وأمنية مع تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة والقوى الدولية.