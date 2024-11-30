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عمال الميناء يعلنون الاضراب عن العمل - أخبار كلمتك

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عمال الميناء يعلنون الاضراب عن العمل - أخبار كلمتك

عمال الميناء يعلنون الاضراب عن العمل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي في قطاع 4 مديرية رضوم بمحافظة شبوة، عن إضراب مفتوح عن العمل وذلك احتجاجاً على تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية.

وعبر العمال في بيانٍ صادر عنهم عن غضبهم واستيائهم الشديدين جراء تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة تأخير مخصصاتهم الشهرية على مدى ثلاثة أشهر.

وأكدوا مواصلة الإضراب حتى يتم تسديد رواتبهم المتأخرة وضمان عدم تكرار انقطاعها في المستقبل، مشددين في الوقت ذاته على استعدادهم للتفاوض مع الإدارة للوصول إلى حلول عادلة.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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