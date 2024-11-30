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قيادي حوثي بارز يكشف عن تعرضه للسجن في صنعاء بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي بارز يكشف عن تعرضه للسجن في صنعاء بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يكشف عن تعرضه للسجن في صنعاء بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:‏حبست شهر في انفرادي لاني تكلمت على موضوع كان فيه وزير الماليه وشهرو بي وحرضو عليا بالاعلام الكثير من ناشطي الانصار طيب…وبعد خروجي من السجن ومحاكمتي وطلوعي برائه ؟!
واضاف:طبعا لا احد سيهتم بك المهم انهم اهانوك وحبسوك وكسروك وطلعوك ضعيف بين الناس هذا المهم اللهم اني وكلت امري لك فخذ حقي
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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