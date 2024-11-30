عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا اليوم بدبي - أخبار كلمتك

عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا اليوم بدبي - أخبار كلمتك

رياض السنباطي، استقال من معهد الموسيقى بسبب وليمة للملك فؤاد، واليونسكو تمنحه جائزة لم يحصل عليها موسيقي عربي - أخبار كلمتك

رياض السنباطي، استقال من معهد الموسيقى بسبب وليمة للملك فؤاد، واليونسكو تمنحه جائزة لم يحصل عليها موسيقي عربي - أخبار كلمتك

أحمد مالك ينتهى من تصوير فيلم 6 أيام - أخبار كلمتك

أحمد مالك ينتهى من تصوير فيلم 6 أيام - أخبار كلمتك

للمرة الأولى منذ 2016، غارات جوية على أحياء حلب - أخبار كلمتك

للمرة الأولى منذ 2016، غارات جوية على أحياء حلب - أخبار كلمتك

عمال الميناء يعلنون الاضراب عن العمل - أخبار كلمتك

عمال الميناء يعلنون الاضراب عن العمل - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يكشف عن تعرضه للسجن في صنعاء بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يكشف عن تعرضه للسجن في صنعاء بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:اليمن بحاجة الى هذا الامر - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:اليمن بحاجة الى هذا الامر - أخبار كلمتك

جرحى بانفجار صاروخ في الضالع - أخبار كلمتك

جرحى بانفجار صاروخ في الضالع - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - الحق احجز.. آخر موعد لحجز كراسات الشروط «شقق لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - الحق احجز.. آخر موعد لحجز كراسات الشروط «شقق لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

بدء التشغيل الجديد لبعض قطارات السكك الحديد - أخبار كلمتك

بدء التشغيل الجديد لبعض قطارات السكك الحديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جرحى بانفجار صاروخ في الضالع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جرحى بانفجار صاروخ في الضالع - أخبار كلمتك

جرحى بانفجار صاروخ في الضالع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

أُصيب شابان بجروح بليغة جراء انفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشابين "محمد جمال" (20 عاماً) و"محمد علي" (23 عاماً) تعرضا للإصابة أثناء مرورهما في طريق فرعي بمنطقة مريس شمالي الضالع، حيث انفجر مقذوف من مخلفات الحوثيين، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة.

تستمر الألغام الحوثية والمتفجرات التي زرعها الحوثيون في المناطق التي اجتاحتها، إضافة إلى القذائف التي تُطلق بشكل متكرر تجاه المناطق المأهولة بالسكان، في التسبب بسقوط ضحايا من المدنيين، ما يُضيف مزيداً من المأساة في مختلف المحافظات اليمنية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق