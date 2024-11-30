جرحى بانفجار صاروخ في الضالع - أخبار كلمتك

أُصيب شابان بجروح بليغة جراء انفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشابين "محمد جمال" (20 عاماً) و"محمد علي" (23 عاماً) تعرضا للإصابة أثناء مرورهما في طريق فرعي بمنطقة مريس شمالي الضالع، حيث انفجر مقذوف من مخلفات الحوثيين، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة.

تستمر الألغام الحوثية والمتفجرات التي زرعها الحوثيون في المناطق التي اجتاحتها، إضافة إلى القذائف التي تُطلق بشكل متكرر تجاه المناطق المأهولة بالسكان، في التسبب بسقوط ضحايا من المدنيين، ما يُضيف مزيداً من المأساة في مختلف المحافظات اليمنية.