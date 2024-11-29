علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

اكد الفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية الأسبق ان علم الاستقلال الذي رفرف في 30 نوفمبر 1967 بـعدن هو ذاته العلم الوطني للجمهورية اليمنية الموحدة منذ 22 مايو 1990.

جاء ذلك في تهنئة نشرها بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الجلاء، مشيداً بوحدة الشعب اليمني تحت راية الحرية والاستقلال قائلاً:

‏أهنئ أبناء شعبنا اليمني الأبي بمناسبة الذكرى الـ٥٧ لعيد الجلاء من الاستعمار البريطاني البغيض.

لقد رفرف علم الاستقلال في عدن الحبيبة في الـ٣٠ من نوفمبر المجيد 1967م، علم التحرير والحرية،

وتابع بالقول:وها هو اليوم العلم ذاته يرفرف في كل ربوع اليمن، بإجماع شامل في 22 مايو 1990م، ليكون العَلَم الوطني للجمهورية اليمنية الموحّدة.

مختتما بالقول:عيد استقلال مجيد وكل عام وأنتم