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علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

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علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

علي محسن الأحمر يتحدث عن رفع هذا العلم بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:03 مساءً - كلمتك: خاص

اكد الفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية الأسبق ان علم الاستقلال الذي رفرف في 30 نوفمبر 1967 بـعدن هو ذاته العلم الوطني للجمهورية اليمنية الموحدة منذ 22 مايو 1990.

جاء ذلك في تهنئة نشرها بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الجلاء، مشيداً بوحدة الشعب اليمني تحت راية الحرية والاستقلال قائلاً:

‏أهنئ أبناء شعبنا اليمني الأبي بمناسبة الذكرى الـ٥٧ لعيد الجلاء من الاستعمار البريطاني البغيض. 
لقد رفرف علم الاستقلال في عدن الحبيبة في الـ٣٠ من نوفمبر المجيد 1967م، علم التحرير والحرية،

وتابع بالقول:وها هو اليوم العلم ذاته يرفرف في كل ربوع اليمن، بإجماع شامل في 22 مايو 1990م، ليكون العَلَم الوطني للجمهورية اليمنية الموحّدة.

مختتما بالقول:عيد استقلال مجيد وكل عام وأنتم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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