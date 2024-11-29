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قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

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قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

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قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

قبائل خولان تكشف حقيقة اختطافها لسحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - كلمتك/خاص:

دانت قبائل خولان الطيال، حملة التشويه التي يتعرض لها الشيخ خالد القيري.

وقال بيان صادر عن قبائل خولان المتواجدين في محافظة مأرب أن ما نشرته بعض المواقع الاخبارية "حول احداث مختلقة وكاذبة ولا يمكن ان تحدث من قبل احد أبناء خولان الطيال ناهيك ان يكون من أحد كبارها وهو الشيخ خالد بن محمد القيري"

 

وبحسب البيان فإن "هذا الخبر يعبر عن من صاغوه أو أوعزوا بنشره بهدف خسيس ووضيع يهدف الى التشويه بخولان الطيال ورموزها "


وأضاف البيان أن أبناء خولان "المنضويين في الشرعية يرون في مثل هذه التناولات أدوات رخيصة للنيل من القبيلة ورموزها وأن هذه التلفيقات لا يمكن أن تنطلي على أحد"

 

و أكد البيان على احتفاظ أبناء خولان بشكل عام بمقاضاة كل من شارك في نشر الشائعات على التناول الكاذب وغير المسئول.


وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت أنباء عن ترقيات ومكافئات للشيخ خالد القيري ومنح أحد أبناءه منصبا قياديا ورتبة عسكرية من قبل ميليشا الحوثي مقابل مساعدته في القبض على الناشطة سحر الخولاني.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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