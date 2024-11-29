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رئيس مجلس القيادة يهنئ الشعب اليمني بمناسبة ذكرى عيد الجلاء - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يهنئ الشعب اليمني بمناسبة ذكرى عيد الجلاء - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الشعب اليمني بمناسبة ذكرى عيد الجلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:10 مساءً - كلمتك/خاص:

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هنأ فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء مجلس القيادة والحكومة، الشعب اليمني العظيم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد.

وذكر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن هذه المناسبة الوطنية تأتي في وقت يخوض فيه شعبنا وقواته المسلحة والامن وكافة تشكيلاته العسكرية وقواه المجتمعية نساء ورجالا، معركة فاصلة ضد مشاريع الامامة، والعنصرية، والارهاب.

وقال في تغريدات على منصة اكس" لقد تعلمنا من هذا اليوم الخالد، دروسا تفيض بالأمل، وحتمية النصر، وان الصبر والتضحيات، ووحدة الصف الوطني، والعربي، هي السبيل الضامن لتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب، وانهاء الاحتلال الايراني لجزء عزيز من ارضنا".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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