رئيس مجلس القيادة يهنئ الشعب اليمني بمناسبة ذكرى عيد الجلاء - أخبار كلمتك

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هنأ فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء مجلس القيادة والحكومة، الشعب اليمني العظيم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد.

وذكر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن هذه المناسبة الوطنية تأتي في وقت يخوض فيه شعبنا وقواته المسلحة والامن وكافة تشكيلاته العسكرية وقواه المجتمعية نساء ورجالا، معركة فاصلة ضد مشاريع الامامة، والعنصرية، والارهاب.

وقال في تغريدات على منصة اكس" لقد تعلمنا من هذا اليوم الخالد، دروسا تفيض بالأمل، وحتمية النصر، وان الصبر والتضحيات، ووحدة الصف الوطني، والعربي، هي السبيل الضامن لتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب، وانهاء الاحتلال الايراني لجزء عزيز من ارضنا".