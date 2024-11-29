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شاهد بالصور .. توقف حركة المرور شمال صنعاء - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. توقف حركة المرور شمال صنعاء - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. توقف حركة المرور شمال صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:53 مساءً - كلمتك: خاص

أفاد مسافرون بتوقف حركة المرور خط عمران حجة- الحديد- نقيل سودان

 

واشاروا  الى انقطاع تام لحركة السير في الخط بسبب انقلاب قاطرة خشب.

وبحسب المسافرون فان ونش وصل الى الطريق وقام بنقل الخشاب من القاطرة التي انقلبت الى اخرى 

وبعد ذلك تم فتح الطريق امام السيارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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