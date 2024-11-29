الانتقالي في عدن يوجه دعوة للاحتفال بنوفمبر - أخبار كلمتك

وجهت القيادة المحلية للانتقالي بمديرية صيرة دعوة للاحتفال بنوفمبر

وجاء بدعوة قيادة الانتقالي في صيرة التالي:

دعوة للمشاركة..

دعوة للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبـر

بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد، ندعوكم للمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم الحرية والنضال وتخلّد ذكرى هذا اليوم العظيم في تاريخ وطننا.



التاريخ: 30 نوفمبر 2024 السبت

المكان:فندق كورال

التجمع: جولة زكو (المواصلات متوفرة)

الانطلاق الساعة الثامنة صباحاً

كونوا معنا لنحتفي معًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ولنؤكد على أهمية الحفاظ على ذاكرة الأجيال وتكريس مبادئ الاستقلال والحرية.

بانتظار حضوركم ومشاركتكم الفاعلة لإحياء هذه الذكرى العظيمة

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي

مديرية صيرة