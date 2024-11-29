في بيان ناري، الأزهر يحمل العالم مسئولياته في ذكرى تقسيم فلسطين - أخبار كلمتك

في بيان ناري، الأزهر يحمل العالم مسئولياته في ذكرى تقسيم فلسطين - أخبار كلمتك

التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

السفير التركي بالقاهرة: الشركات التركية توفر آلاف من فرص العمل - أخبار كلمتك

السفير التركي بالقاهرة: الشركات التركية توفر آلاف من فرص العمل - أخبار كلمتك

يحيى صالح ينشر صور من قلب صنعاء - أخبار كلمتك

يحيى صالح ينشر صور من قلب صنعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف في الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف في الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يشير إلى إمكانية إجراء تعاون وثيق بين الجامعات التركية والمصرية - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يشير إلى إمكانية إجراء تعاون وثيق بين الجامعات التركية والمصرية - أخبار كلمتك

60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل - أخبار كلمتك

60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الانتقالي في عدن يوجه دعوة للاحتفال بنوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الانتقالي في عدن يوجه دعوة للاحتفال بنوفمبر - أخبار كلمتك

الانتقالي في عدن يوجه دعوة للاحتفال بنوفمبر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - كلمتك/خاص:

وجهت القيادة المحلية للانتقالي بمديرية صيرة دعوة للاحتفال بنوفمبر 
وجاء بدعوة قيادة الانتقالي في صيرة التالي:
دعوة للمشاركة..
دعوة للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبـر

بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد، ندعوكم للمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم الحرية والنضال وتخلّد ذكرى هذا اليوم العظيم في تاريخ وطننا.


التاريخ: 30 نوفمبر 2024  السبت
المكان:فندق كورال  
التجمع: جولة زكو (المواصلات متوفرة)  
الانطلاق الساعة الثامنة صباحاً

كونوا معنا لنحتفي معًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ولنؤكد على أهمية الحفاظ على ذاكرة الأجيال وتكريس مبادئ الاستقلال والحرية.

بانتظار حضوركم ومشاركتكم الفاعلة لإحياء هذه الذكرى العظيمة

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي
مديرية صيرة 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اول تحرك امني عقب حدوث هذا الامر بكورنيش شهير في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق