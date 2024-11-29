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الرئيس العليمي يدلي بتصريح هام الليلة - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي يدلي بتصريح هام الليلة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يدلي بتصريح هام الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي: باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة، أهنىء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد، الذي يأتي في وقت يخوض فيه شعبنا وقواته المسلحة والأمن وكافة تشكيلاته العسكرية وقواه المجتمعية نساء ورجالا، معركة فاصلة ضد مشاريع الإمامة، والعنصرية، والإرهاب.

واضاف:لقد تعلمنا من هذا اليوم الخالد، دروسا تفيض بالأمل، وحتمية النصر، وأن الصبر والتضحيات، ووحدة الصف الوطني، والعربي، هي السبيل الضامن لتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وإنهاء الاحتلال الإيراني لجزء عزيز من أرضنا.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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