الرئيس العليمي يدلي بتصريح هام الليلة - أخبار كلمتك

قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي: باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة، أهنىء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة ذكرى عيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد، الذي يأتي في وقت يخوض فيه شعبنا وقواته المسلحة والأمن وكافة تشكيلاته العسكرية وقواه المجتمعية نساء ورجالا، معركة فاصلة ضد مشاريع الإمامة، والعنصرية، والإرهاب.

واضاف:لقد تعلمنا من هذا اليوم الخالد، دروسا تفيض بالأمل، وحتمية النصر، وأن الصبر والتضحيات، ووحدة الصف الوطني، والعربي، هي السبيل الضامن لتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وإنهاء الاحتلال الإيراني لجزء عزيز من أرضنا.