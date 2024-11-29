الشرعية تحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية سحر الخولاني - أخبار كلمتك





حملت الحكومة الشرعية اليوم مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية والناشطة المدنية سحر عبدالاله الخولاني

وقال وزير الإعلام معمر الأرياني في تصريح الليلة:

‏● نحمل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية والناشطة المدنية سحر عبدالاله الخولاني، والتي تفيد تقارير بنقلها للعناية المركزة، بعد فقدانها الوعي إثر تدهور وضعها الصحي وحالتها النفسية، جراء التعذيب النفسي والجسدي، والتهديد المتكرر بالتصفية الذي تتعرض له في معتقلات المليشيا

واكد الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي تواصل إخفاء الإعلامية سحر الخولاني قسرا، منذ اقتحام منزلها واختطافها في 10 سبتمبر واقتيادها الى مكان مجهول، على خلفية تناولاتها للاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، وتحرمها من التواصل باسرتها، في امتداد للممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ الانقلاب الغاشم

مشيراً في تصريحه قائلاً:تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية متخصصة، وشهادات المئات من الناجيات من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، أن المختطفات في معتقلات المليشيا غير القانونية، يعشن اوضاعا مأساوية وصعبة، جراء ظروف الاعتقال والتعذيب الوحشي والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة

واردف بالقول:منظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء مطالبين بالاضطلاع بدورهم في التنديد بالانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة

●وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بمسئولياتهم في ادانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على إطلاق الإعلامية سحر الخولاني، وكافة المحتجزات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات