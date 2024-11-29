آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك



كشفت مصادر آخر مستجدات جريمة مقتل الشيخ صادق باشعر بصنعاء

وأكدت المصادر انه تم إبلاغ مشائخ إب بأن الجاني موقف في مكتب مدير أمن أمانة العاصمة ولكن حينما طلب المشائخ إرسال من يتأكد من صحة ذلك التوقيف رفضوا

و أوضحت المصادر انه عقب رفض مليشيا الحوثي إرسال من يتأكد من صحة ذلك التوقيف عاد مشائخ إب لنصب الخيام في جولة دار سلم واتت عدد من الأطقم لمنعهم إلا أنهم تفهموا الأمر وتم نصب الخيام حتى يتم التأكد من تسليم الجناة بأكملهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا الجزاء الذي يستحقوه