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آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

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آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر آخر مستجدات جريمة مقتل الشيخ صادق باشعر بصنعاء

وأكدت المصادر انه تم إبلاغ مشائخ إب بأن الجاني موقف في مكتب مدير أمن أمانة العاصمة ولكن حينما طلب المشائخ إرسال من يتأكد من صحة ذلك التوقيف رفضوا

و أوضحت المصادر انه عقب رفض مليشيا الحوثي إرسال من يتأكد من صحة ذلك التوقيف عاد مشائخ إب لنصب الخيام في جولة دار سلم واتت عدد من الأطقم لمنعهم إلا أنهم تفهموا الأمر وتم نصب الخيام حتى يتم التأكد من تسليم الجناة بأكملهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا الجزاء الذي يستحقوه

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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