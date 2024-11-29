مصير صادم للإعلامية المختطفة سحر الخولاني - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن نقل الاعلاميه المختطفه ‎سحرالخولاني الى العنايه المركزه في مشفى السجن المركزي بعد ان فقدت وعيها نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضت له من قبل مليشيا الحوثي



الإعلامية سحر الخولاني تم اختطافها من قبل مليشيا الحوثي بسبب منشوراتها وتصريحاتها عن فسادهم وعن ما يحدث لها وللساكنين في مناطق سيطرتهم