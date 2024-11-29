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مصير صادم للإعلامية المختطفة سحر الخولاني - أخبار كلمتك

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مصير صادم للإعلامية المختطفة سحر الخولاني - أخبار كلمتك

مصير صادم للإعلامية المختطفة سحر الخولاني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - كلمتك: خاص

 

أفادت مصادر عن نقل الاعلاميه المختطفه  ‎سحرالخولاني  الى العنايه المركزه في مشفى السجن المركزي بعد ان فقدت وعيها نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضت له من قبل مليشيا الحوثي


الإعلامية سحر الخولاني تم اختطافها من قبل مليشيا الحوثي بسبب منشوراتها وتصريحاتها عن فسادهم وعن ما يحدث لها وللساكنين في مناطق سيطرتهم

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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