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عاجل:بشرى سارة قبل قليل بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

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عاجل:بشرى سارة قبل قليل بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

عاجل:بشرى سارة قبل قليل بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - كلمتك: خاص

اصدرت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن توضيح هام بشأن عملية صرف المعاشات 

وبشرت الهيئة المتقاعدين المدنيين والمستفيدين الورثة بصرف معاشات شهر ديسمبر 2024م

مؤكداً ان عملية الصرف تتم عبر بنك البسيري والوكلاء المعتمدين لديه اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 30نوفمبر 2024م
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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