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القبض على شاب ارتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

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القبض على شاب ارتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

القبض على شاب ارتكب جريمة مروعة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت شرطة محافظة شبوة، ممثلةً بإدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضية قتل بمديرية حبان.

وأفاد مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، العقيد عبدالكريم لمروق، بأن عملية القبض جاءت نتيجة متابعة حثيثة من قبل إدارة البحث الجنائي، حيث تم إلقاء القبض المدعو "ب. ص. س. أ"، المتهم بقتل المجني عليه "ع. أ. ع. أ". وأوضح لمروق أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تم التأكد من وجود المتهم.

وأضاف العقيد لمروق، أنه تم التوصل لضبط المتهم وحجزه بموجب الأمر القهري الصادر من نيابة حبان برقم 1029 بتاريخ 19/11/2024. كما تم طلب طقم من شرطة المحافظة من معسكر الأمن العام، حيث تم إحضار المتهم والتحفظ عليه في الإدارة رهن الإجراءات القانونية.

وثمن العقيد لمروق، جهود واهتمام مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد النسي، في متابعة سير هذه القضية ودعمة المستمر في تحقيق العدالة، وكذلك تقدم بالشكر لقوات دفاع شبوة، والمقدم طارق الجعدني قائد معسكر الأمن العام، على جهودهم في تلك العملية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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