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قاضية بارزة تكشف لاول مرة اسباب توقيف راتبها في عدن(صدمة) - أخبار كلمتك

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قاضية بارزة تكشف لاول مرة اسباب توقيف راتبها في عدن(صدمة) - أخبار كلمتك

قاضية بارزة تكشف لاول مرة اسباب توقيف راتبها في عدن(صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:03 مساءً - كلمتك/خاص:

تلقى كلمتك توضيحا من القاضة رواء مجاهد بشان توقيف راتبها بعدن.
وجاء بتوضيح القاضية رواء:
انتقام الضعفاء ..  

لطالما عملت عن الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة باستقلال حقيقي للسلطة القضائية ، و هدفت من كل ما أطرحه تحقيق الصالح العام ، و إرادة الخير للسلطة القضائية و منتسبيها ، وإذ ما كان ما أقوله غير صحيح ،  فيمكن مواجهة ما أطرحه بطرق قانونية. 
لكن ما حصل انه بعد مضي ستة أيام على نشر مقالي الأخير (( القضاء كما لا يجب أن يكون / 4 )) أفاجئ بقيام رئيس هيئة التفتيش القضائي ناظم باوزير بتوقيف راتبي !! و بدون أي مسوغ قانوني.

فهذه يا سادة ضريبة من يتحدث بالحق و يكشف عورات الفساد !

و مع إيقاف راتبي غير القانوني ، و حرماني من ترقيتي المستحقة و الاستيلاء على مخصصات نادي قضاة اليمن الذي نمثله أجد هيئة التفتيش القضائي ترد مبررة فعلها غير القانوني  برد هزيل لا يحمل إلا مجموعة من الأكاذيب العارية من الصحة ، و الحاملة للمغالطات التي  تبين بأنهم لا يستحقون إلا أن يكونوا قاذورات في سلة القمامة المتواجدة في محراب العدالة . و لذلك فأنا أطالب الهيئة إن كان ما ذكرته صحيحًا أن تنشر القرارات المؤيدة لردها إن وجدت .

كنت أتمنى من القاضي ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي الا يكون رده يحمل الإفك المبين ، كنت اتمنى منه ألا يكون ملكيًا أكثر من الملك ،  فمن يمارس الجبروت لمصلحتهم ،  وينفذ أوامرهم سيتخلوا عنه بجرة  قلم ،  وسيذبحونه على غير قبلة ،  وسيقدموه قرار إقالته قربان ليبقوا على كراسيهم ، و يستبذلونه بآخر ،  فمثلهم كمثل الشيطان عندما يحصحص الحق سيقولون إن براء منك ،  لا سيما و أن  هناك وفد قضائي من أبناء حضرموت يطالب بحقهم في التمثيل بقيادة السلطة القضائية ،  يعني باختصار شديد أبناء حضرموت الاصيلة  لا يعترفون بتمثيله لهم ، ويرفضونه ،  ولهم في ذلك كل الحق .  و المنتظرون  لكرسي باوزير كثيرون  ولكنه قبل على نفسه أن يؤكل الثوم بفمه .

كنت أتمنى أن يعمل رئيس هيئة التفتيش القضائي بحيادية وتجرد ، لا أن يعمل للإنتقام وتصفية  الحسابات .

كنت أُفضٌّل لهيئة التفتيش القضائي أن تصمت فالصمت سيكون أشرف لها ، و لكن كيف لي أن أقول أن الصمت اشرف لكم و انتم بألاصل بلا شرف ..

                     
القاضي .د / رواء عبدالله مجاهد

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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