تعرض ارض الحرم الجامعي بعدن للبسط - أخبار كلمتك

نظمت كلية الحقوق بجامعة عدن صباح الخميس 28 نوفمبر 2024م وقفة احتجاجية لكافة منتسبيها من أساتذة وموظفين وطلاب، لمطالبة السلطات المعنية بحماية أرض الحرم الجامعي ممن يدعون ملكيتها لأجزاء منه.

وتأتي هذه الوقفة في توصيل رسالة للجهات المعنية ولذوي الاختصاص مفادها الحفاظ على أرض الحرم الجامعي من أجل مستقبل العلم والتعليم في عدن، ومن أجل مستقبل الأجيال، كما جاءت لتقديم الشكر والتقدير والامتنان لمدير عام مديرية البريقة الدكتور/صلاح الشوبجي، لوقوفه الصريح والشجاع لصالح الحفاظ على أرض الحرم الجامعي.

كما أنه وفق المادة 118:

> "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها أو بمقتضى تخصيصها بالفعل، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم."

هذه المادة تعني أن الأراضي المخصصة للمدارس والجامعات تُعتبر من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لهذه الغاية، ولا يمكن التصرف بها بشكل يخالف الهدف العام

وفقًا للقوانين المكملة مثل قانون التخطيط الحضري اليمني، تُحدد السلطات كيفية تخصيص الأراضي العامة للمشاريع التي تشمل المدارس والجامعات. تخصيص الأراضي لمثل هذه المشاريع يعتمد على اعتبارات المنفعة العامة والاحتياجات المجتمعية.