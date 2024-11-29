بعد الأزمة الأخيرة، ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ - أخبار كلمتك

بعد الأزمة الأخيرة، ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ - أخبار كلمتك

قاضية بارزة تكشف لاول مرة اسباب توقيف راتبها في عدن(صدمة) - أخبار كلمتك

قاضية بارزة تكشف لاول مرة اسباب توقيف راتبها في عدن(صدمة) - أخبار كلمتك

المرصد السوري: السيطرة على مدينة حلب صعبة - أخبار كلمتك

المرصد السوري: السيطرة على مدينة حلب صعبة - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: طرح باص كهربائي بقدرة 600 كيلو وات قريبا في الأسواق - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: طرح باص كهربائي بقدرة 600 كيلو وات قريبا في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرض ارض الحرم الجامعي بعدن للبسط - أخبار كلمتك

تعرض ارض الحرم الجامعي بعدن للبسط - أخبار كلمتك

الافراج عن المتورطين باغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

الافراج عن المتورطين باغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تكشف أسباب حريق المدينة الجامعية بأسيوط وحقيقة وجود إصابات - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تكشف أسباب حريق المدينة الجامعية بأسيوط وحقيقة وجود إصابات - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 30 -11-2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 30 -11-2024 - أخبار كلمتك

"حصان" محجوب القاسم تحقق 50 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"حصان" محجوب القاسم تحقق 50 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي يدعم عمر زهران في محنته: «رجل محترم.. وصديق وفي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي يدعم عمر زهران في محنته: «رجل محترم.. وصديق وفي» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تعرض ارض الحرم الجامعي بعدن للبسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرض ارض الحرم الجامعي بعدن للبسط - أخبار كلمتك

تعرض ارض الحرم الجامعي بعدن للبسط - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:46 مساءً - كلمتك/خاص:

نظمت كلية الحقوق بجامعة عدن صباح الخميس 28 نوفمبر 2024م وقفة  احتجاجية لكافة منتسبيها من أساتذة وموظفين وطلاب، لمطالبة السلطات المعنية بحماية أرض الحرم الجامعي ممن يدعون ملكيتها لأجزاء منه.
وتأتي هذه الوقفة في توصيل رسالة للجهات المعنية ولذوي الاختصاص مفادها الحفاظ على أرض الحرم الجامعي من أجل مستقبل العلم والتعليم في عدن، ومن أجل مستقبل الأجيال،  كما جاءت لتقديم الشكر والتقدير والامتنان لمدير عام مديرية البريقة الدكتور/صلاح الشوبجي، لوقوفه الصريح والشجاع لصالح الحفاظ على أرض الحرم الجامعي.

كما أنه وفق المادة 118:
> "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها أو بمقتضى تخصيصها بالفعل، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم."
هذه المادة تعني أن الأراضي المخصصة للمدارس والجامعات تُعتبر من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لهذه الغاية، ولا يمكن التصرف بها بشكل يخالف الهدف العام 
وفقًا للقوانين المكملة مثل قانون التخطيط الحضري اليمني، تُحدد السلطات كيفية تخصيص الأراضي العامة للمشاريع التي تشمل المدارس والجامعات. تخصيص الأراضي لمثل هذه المشاريع يعتمد على اعتبارات المنفعة العامة والاحتياجات المجتمعية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

ترقب لإقامة هذه المباراة بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق