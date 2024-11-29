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الأروكسترا اليمنية تشارك بحفل بقطر والسفير اليمني يعلق - أخبار كلمتك

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الأروكسترا اليمنية تشارك بحفل بقطر والسفير اليمني يعلق - أخبار كلمتك

الأروكسترا اليمنية تشارك بحفل بقطر والسفير اليمني يعلق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/ خاص

علق السفير اليمني بقطر راجح بادي على مشاركة الأروكسترا اليمنية بحفل فني بقطر.

وقال بادي: ‏في حفل   افتتاح مهرجان الغرة للآداب والفنون الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة ورئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد الكواري.

وأضاف : المهرجان الذي يستمر لأيام تشارك فيه الأروكسترا اليمنية بقيادة المبدع محمد القحوم بعرض فني اليوم وغدا ويتضمن مجموعة من الأغاني والمقاطع الموسيقية التي تعكس ثراء وجمال التراث الفني اليمني.

وأختتم : خالص تمنياتنا للفرقة بالتوفيق.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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