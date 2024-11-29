الأروكسترا اليمنية تشارك بحفل بقطر والسفير اليمني يعلق - أخبار كلمتك

علق السفير اليمني بقطر راجح بادي على مشاركة الأروكسترا اليمنية بحفل فني بقطر.
وقال بادي: في حفل افتتاح مهرجان الغرة للآداب والفنون الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة ورئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد الكواري.
وأضاف : المهرجان الذي يستمر لأيام تشارك فيه الأروكسترا اليمنية بقيادة المبدع محمد القحوم بعرض فني اليوم وغدا ويتضمن مجموعة من الأغاني والمقاطع الموسيقية التي تعكس ثراء وجمال التراث الفني اليمني.
وأختتم : خالص تمنياتنا للفرقة بالتوفيق.
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