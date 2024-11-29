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تحذير من استخدام هذه العملة الاجنبية في اليمن ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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تحذير من استخدام هذه العملة الاجنبية في اليمن ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

تحذير من استخدام هذه العملة الاجنبية في اليمن ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الخبير الاقتصادي علي التويتي:الدولار الأبيض طبعة 2006 وما قبلهاقريبًا سيتم رفضها في كل بلدان العالم الآن في تركيا، ترفض البنوك والصرافات استلامها.
واضاف:التزوير فيها وصل إلى حد أنك لا تستطيع التمييز بينها وبين الأصلهناك أخبار أن المزورين أدخلوا مبلغًا كبيرًا مزورًا إلى تركيا. لذلك يُفضل عدم قبولها ومن ما زال يحتفظ بها يصرفها  الاخوه المغتربين لا تقبلوا إلا دولار ازرق
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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