تحذير من استخدام هذه العملة الاجنبية في اليمن ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

قال الخبير الاقتصادي علي التويتي:الدولار الأبيض طبعة 2006 وما قبلهاقريبًا سيتم رفضها في كل بلدان العالم الآن في تركيا، ترفض البنوك والصرافات استلامها.

واضاف:التزوير فيها وصل إلى حد أنك لا تستطيع التمييز بينها وبين الأصلهناك أخبار أن المزورين أدخلوا مبلغًا كبيرًا مزورًا إلى تركيا. لذلك يُفضل عدم قبولها ومن ما زال يحتفظ بها يصرفها الاخوه المغتربين لا تقبلوا إلا دولار ازرق

