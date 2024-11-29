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توتر في صنعاء عقب دفع الحوثيين لتعزيزات لمواجهة القبائل غقب اغتيال شيخ بارز(فيديو) - أخبار كلمتك

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توتر في صنعاء عقب دفع الحوثيين لتعزيزات لمواجهة القبائل غقب اغتيال شيخ بارز(فيديو) - أخبار كلمتك

توتر في صنعاء عقب دفع الحوثيين لتعزيزات لمواجهة القبائل غقب اغتيال شيخ بارز(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:

دفعت مليشيا الحوثيين بتعزيزات عسكرية الى مخيم الاعتصان في صنعاء اليوم الجمعة.
وافاد مواطنون بان الحوثيين ارسلوا تعزيزات الى مخيم اعتصام ابناء اب لمطالبتهم برفع الاعتصام الذي يطالب بقتلة الشيخ صادق ابو شعر .
ورفض الحوثيين تسليم مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صادق ابوشعر وطالبوا برفع الاعتصام في صنعاء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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