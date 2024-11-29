دفعت مليشيا الحوثيين بتعزيزات عسكرية الى مخيم الاعتصان في صنعاء اليوم الجمعة.
وافاد مواطنون بان الحوثيين ارسلوا تعزيزات الى مخيم اعتصام ابناء اب لمطالبتهم برفع الاعتصام الذي يطالب بقتلة الشيخ صادق ابو شعر .
ورفض الحوثيين تسليم مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صادق ابوشعر وطالبوا برفع الاعتصام في صنعاء.
توتر في صنعاء عقب دفع الحوثيين لتعزيزات لمواجهة القبائل غقب اغتيال شيخ بارز(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:
دفعت مليشيا الحوثيين بتعزيزات عسكرية الى مخيم الاعتصان في صنعاء اليوم الجمعة.
دفعت مليشيا الحوثيين بتعزيزات عسكرية الى مخيم الاعتصان في صنعاء اليوم الجمعة.
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