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محكمة عسكرية تبدا محاكمة قيادي كبير - أخبار كلمتك

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محكمة عسكرية تبدا محاكمة قيادي كبير - أخبار كلمتك

محكمة عسكرية تبدا محاكمة قيادي كبير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - كلمتك/خاص:

أوضحت مصادر مطلعة، أن القضاء العسكري في محافظة مارب، بدأ مؤخراً، محاكمة ستة من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي مهم في ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، كلفته الجماعة بإدارة الملف الأمني والعسكري في محافظات شرق البلاد.

 

وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة الابتدائية عقدت الأحد الماضي، أولى جلساتها العلنية في القضية والتي يحاكم فيها القيادي الحوثي "محمد غالب احمد دعه"، المكلف بإدارة الملف الأمني والعسكري للمحافظات المحررة (مارب - شبوة - حضرموت - المهرة )، وخمسة متهمين آخرين.


ويعد "دعه" واحداً من أبرز القيادات الحوثية التي تولت مهمة تنفيذ عمليات الاغتيال واستهداف قيادات الجيش والمقاومة وإقلاق السكينة في المحافظات المذكورة، تحت إدارة القيادي في الميلشيا قاسم الحمران، والأخير مسؤول ملف الجنوب في قيادة المليشيا.

 

وألقي القبض على "دعه" أثناء عودته من سلطنة عمان، بعد لقاء جمعه بمتحدث الميليشيا عبدالسلام صلاح فليته "محمد عبدالسلام"، أواخر العام 2022.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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