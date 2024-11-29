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توقع بهطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

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توقع بهطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

توقع بهطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/ خاص

 

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من (غرب صعدة، حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب وتعز).
- أجواء باردة إلى شديدة البرودة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة).


ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة :
- المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.
- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب خاصة على الطرقات الجبلية.
- المواطنين في المناطق الجبلية آنفة الذكر خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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