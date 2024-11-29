توقع بهطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات - أخبار كلمتك

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من (غرب صعدة، حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب وتعز).

- أجواء باردة إلى شديدة البرودة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة).



ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة :

- المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.

- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب خاصة على الطرقات الجبلية.

- المواطنين في المناطق الجبلية آنفة الذكر خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد