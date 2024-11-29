اقدم مسلحون تابعون لقيادي بمليشيا الحوثيين على التقطع للمواطنين في اب.
وقال مواطنون:المتحوث أحمد عبده علي أنعم في منطقة الأفيوش مديرية مذيخرة، بالعدين محافظة إب لديه مسلحون مشغلهم في نقطة تفتيش يتقطع للمسافرين ولحركة أبناء المنطقة، ويبتزهم جبايات وأموال وإتاوات بمئات الآلاف من كل من يمر بحمولة أو بركاب من المنطقة.
واضافوا:بالإضافة إلى ممارسته أعمال السطو والابتزاز لأراضي ومنازل الناس وابتزازهم بالتهديد والوعيد بتلفيق تهم سياسية واستخباراتية عليهم لسلطات الحوثي.. بلطجة #الحوثي بلغت مدى لا يحتمل. إب تتعرض لأبشع أشكال الانتهاكات الحوثية.
مسلحون تابعون لقيادي بارز يتقطعون للمواطنين ويعتدون على النساء(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:
اقدم مسلحون تابعون لقيادي بمليشيا الحوثيين على التقطع للمواطنين في اب.
اقدم مسلحون تابعون لقيادي بمليشيا الحوثيين على التقطع للمواطنين في اب.
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