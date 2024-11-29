رئيس «كاك بنك» يتسلم جائزة التميّز والإنجاز المصرفي في تطوير المنتجات الرقمية والريادة في السوق اليمني - أخبار كلمتك

تسلم القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الاستاذ/ حاشد الهمداني، جائزة التميّز والإنجاز المصرفي في تطوير المنتجات الرقمية والريادة في السوق اليمني لعام 2024، من الفريق المكلف بتسلم الجائزة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونيابة عن الأستاذ/ حاشد الهمداني، تسلم الجائزة كل من الأستاذ/ عماد عبد القادر مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات، والاستاذ طلال أحمد مدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في «كاك بنك».

وعبر الهمداني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فريق العمل في البنك لتحسين الخدمات المصرفية الرقمية وتلبية احتياجات العملاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والذي يعكس التزام البنك بتعزيز الابتكار والخدمات المصرفية المتطورة في اليمن.

وقدم الهمداني شكره للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، لمنحهم «كاك بنك» هذه الجائزة، مؤكداً على اهمية تبادل الخبرات وافضل الممارسات بين الدول العربية، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.