تحركت قوات امنية لمنع ظاهرة تعاطي ومضغ القات بكورنيش الحمراء بخورمكسر
وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان قوات امنية منعت تعاطي القات بكورنيش الشهيد جعفر بخورمكسر عقب انتشار صور لعشرات الشباب وهم يمضغون القات وحولوا الكورنيش الى مقيل وجلسة قات.
واشاد المواطنون بالاجهزة الامنية التي استجابة بسرعة لمناشداتهم لمنع هذه الظاهرة التي تضايق الاسر.
اول تحرك امني عقب حدوث هذا الامر بكورنيش شهير في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - كلمتك/خاص:
تحركت قوات امنية لمنع ظاهرة تعاطي ومضغ القات بكورنيش الحمراء بخورمكسر
تحركت قوات امنية لمنع ظاهرة تعاطي ومضغ القات بكورنيش الحمراء بخورمكسر
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