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اول تحرك امني عقب حدوث هذا الامر بكورنيش شهير في عدن - أخبار كلمتك

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اول تحرك امني عقب حدوث هذا الامر بكورنيش شهير في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك امني عقب حدوث هذا الامر بكورنيش شهير في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

تحركت قوات امنية لمنع ظاهرة تعاطي ومضغ القات بكورنيش الحمراء بخورمكسر
وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان قوات امنية منعت تعاطي القات بكورنيش الشهيد جعفر بخورمكسر عقب انتشار صور لعشرات الشباب وهم يمضغون القات وحولوا الكورنيش الى مقيل وجلسة قات.
واشاد المواطنون بالاجهزة الامنية التي استجابة بسرعة لمناشداتهم لمنع هذه الظاهرة التي تضايق الاسر.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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