فتاة تتحدث عن زوجها الناشط البارز المختطف في صنعاء(حزين) - أخبار كلمتك

قالت زوجة الناشط البارز عبدالرحمن نويرة:أصدقاؤنا الأعزاء، تمر حياتنا بتقلبات لا نستطيع تجنبها، ولكل واحد منا قصته التي يستمد منها قوته منذ ثلاثة اسابيع منذ أن تم أخذ زوجي وشريكي عبدالرحمن من قِبّل الجهات الأمنية وأنا اشعر أني مقيدة ومشلولة الحركة في الحياة وفاقدة للقوة التي كنت استمدها من عبدالرحمن للعطاء والاستمرار في السعي لمشروعنا الناشئ" نواة"، والذي بفضل حبكم ودعمكم انطلقنا فيه انطلاقة رائعة لمسنا فيها حبكم وإيمانكم بنا وبما نقدمه.

واضافت:وكل من يعرف عبدالرحمن سيكون متيقناً أن ما يريده في هذا الظرف الصعب أن نستمر وأن يرى مشروعنا النور ويضل شغفنا بهذا المشروع متّقد لا تطفئه إي ظروف اشكر كل من أبدى تعاطفه معنا ومع عبدالرحمن ولكل من سأل وأطمئن . ونطمن الجميع انه بصحة وعافية لا ينقصه إلا الحرية والتي سينالها قريباً بأذن الله لأنه من ابناء الوطن الشرفاء الطيبين والوطنيين المحبين لبلادهم.

واختتمت:وعبدالرحمن سيعود بأذن الله في أقرب وقت وسنحتفل جميعاً بعودته دمتم بود ونحيطكم علماً بإننا متواجدين لتلبية طلابتكم في الواتس اب او في نقطة البيع في جمانة مول الدور الثاني في محل نبات مان.

