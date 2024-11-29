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فتاة تتحدث عن زوجها الناشط البارز المختطف في صنعاء(حزين) - أخبار كلمتك

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فتاة تتحدث عن زوجها الناشط البارز المختطف في صنعاء(حزين) - أخبار كلمتك

فتاة تتحدث عن زوجها الناشط البارز المختطف في صنعاء(حزين) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت زوجة الناشط البارز عبدالرحمن نويرة:أصدقاؤنا الأعزاء، تمر حياتنا بتقلبات لا نستطيع تجنبها، ولكل واحد منا قصته التي يستمد منها قوته منذ ثلاثة اسابيع منذ أن تم أخذ زوجي وشريكي عبدالرحمن من قِبّل الجهات الأمنية وأنا اشعر أني مقيدة ومشلولة الحركة في الحياة وفاقدة للقوة التي كنت استمدها من عبدالرحمن للعطاء والاستمرار في السعي لمشروعنا الناشئ" نواة"، والذي بفضل حبكم ودعمكم انطلقنا فيه انطلاقة رائعة لمسنا فيها حبكم وإيمانكم بنا وبما نقدمه.
واضافت:وكل من يعرف عبدالرحمن سيكون متيقناً أن ما يريده في هذا الظرف الصعب أن نستمر وأن يرى مشروعنا النور ويضل شغفنا بهذا المشروع متّقد لا تطفئه إي ظروف اشكر كل من أبدى تعاطفه معنا ومع عبدالرحمن ولكل من سأل وأطمئن . ونطمن الجميع انه بصحة وعافية لا ينقصه إلا الحرية والتي سينالها قريباً بأذن الله لأنه من ابناء الوطن الشرفاء الطيبين والوطنيين المحبين لبلادهم.
واختتمت:وعبدالرحمن سيعود بأذن الله في أقرب وقت وسنحتفل جميعاً بعودته دمتم بود ونحيطكم علماً بإننا متواجدين لتلبية طلابتكم في الواتس اب او في نقطة البيع في جمانة مول الدور الثاني في محل نبات مان.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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