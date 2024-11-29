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المنتفعين من الجمعيات الزراعية ينددون بقرار محافظ عدن ويصفونه بالظالم والجائر - أخبار كلمتك

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المنتفعين من الجمعيات الزراعية ينددون بقرار محافظ عدن ويصفونه بالظالم والجائر - أخبار كلمتك

المنتفعين من الجمعيات الزراعية ينددون بقرار محافظ عدن ويصفونه بالظالم والجائر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر المنتفعين من الجمعيات الزراعية بيانا جاء فيه:

الاخوه عضو مجلس الرئاسه عبدالرحمن صالح  المحرمي 
الاخ معالي وزير الدوله ومحافظ محافظة عدن احمد حامد الاملس 
الاخوه اعضاء اللجنه المشكله من قبل المحافظ بتوجيهات ابو زرعه المحرمي 
المحترمون 
اشاره الى قراركم المؤرخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤م  بتشكيل لجنة تصحيح مايسمى المخططات العرفيه السكنيه العشوائيه... في منطقة بير احمد البريقا . 
ونحن المنتفعين في الجمعيات الزراعيه منطقة بير احمد بعدد اكثر  من ٤٠وجمعيه زراعيه تضم اكثر من 10الف منتفع صرفت لنا  تلك الاراض عام 92م بعقود انتفاع قانونيه . 
ورئاسة النظام  اليمني السابق  ومنذ عام 92 عرقل تلك الجمعيات واتت مرحلة عاصفة الحسم  وزاد الطين بله نحو الاسوى  واتيتم انتم المحافظ والاخ ابوزرعه وزاد ظلمنا بهذا القرار المجحف الذي يضيف علينا ظلما" كبير وغير قانوني ..باصدار مثل هذا القرار الذي تريدون شرعنة  مخططات عشوائيه  لهوامير فساد الاراضي عدن وبدعمكم يامحافظ عدن ودعم باحارث مسؤول هيئة اراضي وعقارات عدن وبطريقه خارج اطار القانون في تخطيط اراضينا في جمعياتنا 
واليوم انتم تريدون شرعنة تلك المخططات   الخاص  بالفاسدين والظالمين خارج القانون على حساب ممتلكاتنا ...
انتم بهذا القرار تخالفون الدستور والذي كفل حماية الممتلكات الخاص والعامه .. ولايحق التصرف هذا الا بحكم قضائي في مثل هذا القرار باخذ ممتلكاتنا 
دون مصوغ قانوني او حكم محكمه فضائيه ..
بالطبع سنرفع دعوى قضائي ضدكم بهذا التصرف لاحقاق الحق طالما وانتم تشرعنون مخططات عشوائيه تسمونها عرفيه في اراضي جمعياتنا...وقد نعلنها بداية ثوره ضد من يصادر ممتلكاتنا خارج القانون ويكفي ظلما ..لقد بلغ السيل الزباء . 
نطلب منكم اعادة النظر في هذا القرار ... وحماية ممتلكاتنا وهو المطلوب منكم وفقا والدستور ..
مقدمين ذلك ١٢ الف منتفع عنهم لجنة تظلمات  المنتفعين الزراعيبن محافظة عدن برئاسة المهندس 
عيدروس علي عمر القاضي... رئيس جمعية ١٤ اكتوبر التعاونيه الزراعيه

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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