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وأخيرًا.. الاقرار بصرف المرتبات بشكل دائم وشهري - أخبار كلمتك

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وأخيرًا.. الاقرار بصرف المرتبات بشكل دائم وشهري - أخبار كلمتك

وأخيرًا.. الاقرار بصرف المرتبات بشكل دائم وشهري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر في جماعة الحوثي أن هناك حراكًا وصفته بالنشط، تقوم به ما تسمى بـ"حكومة التغيير والبناء" وهي الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، بشأن وضع حل جذري لمشكلة المرتبات المتأخرة.

وأوضحت المصادر أن مقترحًا جديدًا يهدف إلى صرف نصف راتب شهريًا أو كامل المرتب بانتظام للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا مثل السلطة القضائية والمعلمين والأكاديميين.

تمويل الحلول من الداخل دون فرض ضرائب جديدة

وفي إطار هذا الحراك، أكدت المصادر الحوثية أن الحلول المقترحة سيتم تمويلها من الموارد الداخلية دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة. وأشارت إلى أن المبادرة ستعتمد على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توزيع الموارد المتاحة على القطاعات الأكثر حاجة.

حلول داخلية بعيدًا عن مفاوضات الأطراف الأخرى

كما شددت المصادر على أن المبادرة التي يتم العمل عليها ستكون حلاً داخليًا بحتًا، ولا علاقة لها بالمفاوضات الشاملة.

وقالت المصادر إن هذه "المبادرة" تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية هامة، أبرزها تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استقرار أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

من جانب آخر، تم الإعلان عن بعض المبادرات المستقبلية التي تشمل تسديد مستحقات صغار المودعين وحل مشاكل البنوك، مع تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وفقا للمصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الحلول الخاصة بالمرتبات جاهزة من الناحية الفنية، وتنتظر فقط استكمال الترتيبات القانونية اللازمة من قبل مجلس الوزراء والنواب من أجل التنفيذ الفعلي.

ومنذ 8 سنوات، تنهب مليشيات الحوثي مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها، بحجج وذرائع واهية، وترفض كل الحلول والمبادرات المطروحة من قبل الشرعية والإقليم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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