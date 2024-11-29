من جنيف.. ممثل الحراك يفتح النار ويتهم هؤلاء بانهم جزء من المشكلة اليمنية - أخبار كلمتك

في مداخلة قوية خلال مؤتمر ديكاف مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن وجه الدكتور عصام شريم ممثل الحراك التهامي السلمي في مشاورات جنيف انتقادات شديدة للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن معتبرًا أن المنظمة الدولية قد تحولت إلى جزء من الأزمة اليمنية بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل وقال شريم إن اتفاق استوكهولم الذي فُرض تحت الذريعة الإنسانية أصبح عائقًا إضافيًا في طريق السلام وعمق الأزمة بدلًا من حلها.

وفي مداخلته أوضح شريم أن المؤتمرات الدولية المتعلقة باليمن قد تحولت إلى بحث في سراب حيث تفتقر إلى المصداقية والفعالية وتغيب عنها الإرادة الحقيقية لتحقيق تقدم ملموس وأكد أن الأمم المتحدة تعاني من عجز واضح حيث لم تتمكن حتى الآن من الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح موظفيها المحتجزين مما يثير تساؤلات حول قدرتها على لعب دور حاسم في حل الأزمة وتساءل مستنكرًا كيف يمكن لمبعوث أممي أن يعترف بعجزه في كل اجتماع أمام مجلس الأمن.

كما انتقد شريم بشدة التناقض الصارخ في تعامل الأمم المتحدة مع الانتهاكات في اليمن حيث قال عندما يكون الانتهاك في المناطق الخاضعة للشرعية فإن الأمم المتحدة تلتزم الصمت وكأنها غير معنية بمعاناة السكان هناك ولكن حين يتعلق الأمر بالبوارج الأمريكية والبريطانية في المياه اليمنية فجأة تصبح ميليشيات الحوثي تهديدًا خطيرًا وتساءل شريم ما هذا التناقض وكيف يمكن تفسير هذا الانحياز الواضح.

كما تناول شريم قضية تهامة منتقدا الدور السلبي للأمم المتحدة في تعطيل جهودهم لتحرير أراضيهم من قبضة الحوثيين مشيرًا إلى أن أبناء تهامة لديهم الحق المشروع في الدفاع عن أراضيهم وشرفهم متسائلًا لماذا يتم كبح إرادتهم وعرقلة تحركاتهم تحت مبررات واهية لا تخدم سوى أجندات خارجية وأكد أن هذا التعطيل لا يساعد في تحقيق السلام بل يزيد من تعقيد الوضع في اليمن.

وفي ختام مداخلته وجه شريم رسالة حاسمة إذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن تقديم حلول حقيقية وعاجزة عن إلزام الأطراف المتنازعة بتنفيذها فعليها أن تعترف بعجزها وتسمح لليمنيين بحل مشاكلهم بأنفسهم الحلول لن تأتي من الخارج بل يجب أن تكون إرادة الشعب اليمني هي الأساس لتحقيق السلام الحقيقي.