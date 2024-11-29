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بالصورة .. النجم البرازيلي رونالدينيو يظهر بجوار يمنيين ويعلن هذا الأمر الغير مسبوق - أخبار كلمتك

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بالصورة .. النجم البرازيلي رونالدينيو يظهر بجوار يمنيين ويعلن هذا الأمر الغير مسبوق - أخبار كلمتك

بالصورة .. النجم البرازيلي رونالدينيو يظهر بجوار يمنيين ويعلن هذا الأمر الغير مسبوق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/ خاص

ظهر النجم البرازيلي رونالدينيو بجوار رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي والصحفي بشير سنان .
وقال الصحفي بشير سنان عن اللقاء :

الاتفاق على افتتاح ثلاث أكاديميات للساحر البرازيلي رونالدينيو R10 Academy في ثلاث محافظات يمنية …

واضاف :النجم البرازيلي خلال لقائه بالسيد هاني الصيادي مساء اليوم الخميس ، أبدى الموافقة التامة لتكون هذه الأكاديميات امتدادا لمشروع R10 المتواجدة في 37 دولة حول العالم .

واختتم : الأمنيات بأن تستكمل الموافقات من الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة لاغتنام مثل هذه الفرصة التي ستعود بالفائدة على المواهب اليمنية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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