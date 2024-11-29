بالصورة .. النجم البرازيلي رونالدينيو يظهر بجوار يمنيين ويعلن هذا الأمر الغير مسبوق - أخبار كلمتك

ظهر النجم البرازيلي رونالدينيو بجوار رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي والصحفي بشير سنان .

وقال الصحفي بشير سنان عن اللقاء :

الاتفاق على افتتاح ثلاث أكاديميات للساحر البرازيلي رونالدينيو R10 Academy في ثلاث محافظات يمنية …

واضاف :النجم البرازيلي خلال لقائه بالسيد هاني الصيادي مساء اليوم الخميس ، أبدى الموافقة التامة لتكون هذه الأكاديميات امتدادا لمشروع R10 المتواجدة في 37 دولة حول العالم .

واختتم : الأمنيات بأن تستكمل الموافقات من الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة لاغتنام مثل هذه الفرصة التي ستعود بالفائدة على المواهب اليمنية.