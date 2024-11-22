نفت سلطات مطار عدن حقيقة مايتم تداوله بشان منعها سفر الفتيات الا بمحرم.
وقالت مصادر انه لا صحة لما يتم تداوله حول اتخاذ أمن مطار عدن اجراءات جديدة بشأن سفر النساء .
وكان ناشطون تداولوا اشاعة مفادها منع الفتيات من السفر قبل ان يتم نفي ذلك من قبل سلطات المطار.
الكشف عن حقيقة منع سفر الفتيات عبر مطار عدن الا عبر محرم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:
نفت سلطات مطار عدن حقيقة مايتم تداوله بشان منعها سفر الفتيات الا بمحرم.
نفت سلطات مطار عدن حقيقة مايتم تداوله بشان منعها سفر الفتيات الا بمحرم.
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