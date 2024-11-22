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الكشف عن حقيقة منع سفر الفتيات عبر مطار عدن الا عبر محرم - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة منع سفر الفتيات عبر مطار عدن الا عبر محرم - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة منع سفر الفتيات عبر مطار عدن الا عبر محرم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

نفت سلطات مطار عدن حقيقة مايتم تداوله بشان منعها سفر الفتيات الا بمحرم.
وقالت مصادر انه لا صحة لما يتم تداوله حول اتخاذ أمن مطار عدن اجراءات جديدة بشأن سفر النساء .
وكان ناشطون تداولوا اشاعة مفادها منع الفتيات من السفر قبل ان يتم نفي ذلك من قبل سلطات المطار.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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