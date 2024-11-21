الغُباري يوجه رسالة نارية إلى اليمنيين لرفض هذا الامر - أخبار كلمتك

دعا المستشار السياسي السابق سام الغُباري، في تصريحاته الأخيرة، أحرار اليمن إلى رفض الذل والإذلال، مشدداً على أهمية الحفاظ على الكرامة الوطنية في مواجهة الطغيان.

وقال الغُباري: "أي مذلة أشد من أن تُجبروا على نداء 'سيدي' لمن سرق كرامتكم وعاصمتكم؟ الحرب أهون من إذلال الكلمات، فمن رضخ للطغاة فقد خسر روحه قبل أرضه."

وأردف الغُباري قائلاً: "قولوا 'يا أخي' ولو لم يكن أخاً، لأننا لا تجمعنا بهم روابط دينية أو عروبية. أرفضوا طغيانهم، وكرامتكم أسمى من سيوفهم، وحريتكم أعلى من جبروتهم."

كما أشار إلى قول الرئيس الأسبق محمد علي الإرياني، الذي دعا إلى التساوي والرفض القاطع لاستعباد الآخرين، قائلاً:

"ليس في الدين سيد ومسود، فأقرؤوه وحققوا قرآنه. إن دين الإسلام دين التساوي، وليس فيه تعاظم واستكانة."

الغُباري حث أبناء اليمن على أن يكونوا أسياداً لأرضهم وأن يرفعوا أصواتهم في وجه الظلم، مؤكداً أن الشعب اليمني هو شعب أبى أن يُروض أو يُقهر.