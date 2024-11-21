انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

شهدت منطقة بويش، صباح اليوم، تدفقاً كبيراً للسيول أدى إلى قطع الخط الدولي الرابط بين المديريات الشرقية ومدينة المكلا، متسبباً في توقف حركة السير على الطريق الحيوي الذي يخدم مناطق واسعة من حضرموت.

وأفادت مصادر محلية أن مئات المركبات، بما في ذلك السيارات الصغيرة والشاحنات الثقيلة، توقفت على جانبي الطريق بسبب انقطاعه.

في الوقت نفسه، هرعت قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية إلى الموقع للتعامل مع الموقف، حيث عملت على تأمين المنطقة وتنظيم حركة المركبات بما يضمن سلامة العابرين وتجنب وقوع حوادث.