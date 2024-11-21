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انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

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انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت منطقة بويش، صباح اليوم، تدفقاً كبيراً للسيول أدى إلى قطع الخط الدولي الرابط بين المديريات الشرقية ومدينة المكلا، متسبباً في توقف حركة السير على الطريق الحيوي الذي يخدم مناطق واسعة من حضرموت.

وأفادت مصادر محلية أن مئات المركبات، بما في ذلك السيارات الصغيرة والشاحنات الثقيلة، توقفت على جانبي الطريق بسبب انقطاعه.

في الوقت نفسه، هرعت قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية إلى الموقع للتعامل مع الموقف، حيث عملت على تأمين المنطقة وتنظيم حركة المركبات بما يضمن سلامة العابرين وتجنب وقوع حوادث.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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